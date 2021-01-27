ФСБ остановила деятельность террористической ячейки в Калужской области

В Калужской области пресекли деятельность террористической ячейки "Хизб ут-Тахрир" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ФСБ России пресекла деятельность ячейки одной из запрещённых в России террористических организаций - "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами".

В Центре общественных связей ФСБ сообщили, что участники террористической группировки действовали антиконституционно, руководствуясь доктриной создания так называемого всемирного халифата и разрушения институтов светского общества. Доктрина также направлена на свержение насильственным путем действующей власти.

Участники ячейки распространяли среди жителей Калужской области террористическую идеологию и вербовали местных мусульман в свои ряды.

- Сотрудниками Федеральной службы безопасности во взаимодействии с Федеральной службой войск национальной гвардии пресечена в Калужской области деятельность ячейки международной террористической организации "Хизб yт-Тахрир аль-Ислами" (запрещена в России решением Верховного суда РФ в 2003 году)", - сообщили в ЦОС.