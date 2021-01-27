Врач-иммунолог посоветовал сделать прививку переболевшим COVID-19

Врач-иммунолог Болибок посоветовал сделать прививку переболевшим COVID-19
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Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок объяснил, почему прививки от коронавируса стоит делать даже тем, кто переболел и получил иммунитет к болезни.
При этом не важно, протекало заболевание в открытой или в бессимптомной форме.
- Иммунная система работает от контакта, то есть чем чаще контакт с инфекцией, тем более высокий иммунитет у вас разовьется, - отметил врач в беседе с ОТР.
Он подчеркнул, что «прививка из двух доз - это как вакцинация и ревакцинация».
-В таком случае у человека добавится к постинфекционному иммунитету еще и защита от вакцины. А третью ревакцинацию советуют провести позже. Тогда иммунитет будет стойкий на долгие месяцы и годы, - посоветовал эксперт.
Иммунолог отметил, что при испытаниях «Спутника V» не было описано случаев анафилактического шока или острой крапивницы. Есть пациенты, которые относятся в группу риска из-за сопутствующих заболеваний, но они могут проконсультироваться относительно вакцинации у лечащего врача.
Массовая вакцинация от коронавируса стартовала в России с 18 января. Пока доступны две вакцины: "Спутник V" или "ЭпиВакКорона".