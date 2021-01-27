Врач-иммунолог посоветовал сделать прививку переболевшим COVID-19

Врач-иммунолог Болибок посоветовал сделать прививку переболевшим COVID-19 Фото: Михаил ФРОЛОВ

Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок объяснил, почему прививки от коронавируса стоит делать даже тем, кто переболел и получил иммунитет к болезни.

При этом не важно, протекало заболевание в открытой или в бессимптомной форме.

- Иммунная система работает от контакта, то есть чем чаще контакт с инфекцией, тем более высокий иммунитет у вас разовьется, - отметил врач в беседе с ОТР.

Он подчеркнул, что «прививка из двух доз - это как вакцинация и ревакцинация».

-В таком случае у человека добавится к постинфекционному иммунитету еще и защита от вакцины. А третью ревакцинацию советуют провести позже. Тогда иммунитет будет стойкий на долгие месяцы и годы, - посоветовал эксперт.

Иммунолог отметил, что при испытаниях «Спутника V» не было описано случаев анафилактического шока или острой крапивницы. Есть пациенты, которые относятся в группу риска из-за сопутствующих заболеваний, но они могут проконсультироваться относительно вакцинации у лечащего врача.

Массовая вакцинация от коронавируса стартовала в России с 18 января. Пока доступны две вакцины: "Спутник V" или "ЭпиВакКорона".