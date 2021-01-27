Договор ДСНВ будет продлен на условиях Москвы

Россия приветствует решение США продлить ДСНВ, заявил Рябков. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков оценил решение России и США продлить договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

"По большому счету, это обоюдовыгодное решение. Оно единственно правильное. У нас появляется значительный запас времени, чтобы запустить и провести углубленные двусторонние переговоры по всему комплексу вопросов, влияющих на стратегическую стабильность, обеспечить надежную безопасность нашего государства на длительный период вперед", - передает РИА Новости слова Рябкова.

Он отметил, что договор будет продлен на условиях Москвы.

"На наших условиях: на пять лет без предварительных условий, без любых дополнений и каких бы то ни было "довесков", - сказал замминистра.

Напомним, что ранее президенты РФ и США Владимир Путин и Джозеф Байден выразили удовлетворение обменом нотами о достижении договоренности по продлению договора СНВ.

Оба лидера поручили своим сотрудникам работать в ускоренном режиме, чтобы успеть продлить договор до 5 февраля.

После вступления в должность президента США Джо Байден поспешил подготовить документы о продлении договора СНВ-3, чего ранее не хотела делать администрация Трампа.

Отметим, что без продления договора ДСНВ в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.