Роскомнадзор: Антипиратский меморандум продлили до 1 августа

Действие антипиратского меморандума продлили до 1 августа. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Роскомнадзоре заявили, что действие антипиратского меморандума продлено до 1 августа текущего года.

"Представители правообладателей, владельцев видеохостингов и операторов поисковых систем продлили действие меморандума о сотрудничестве в сфере охраны исключительных прав до 1 августа 2021 года", - сказано в сообщении пресс-службы ведомства.

Действие антипиратского документа, подписанного в 2018 году, завершится 31 января этого года. За время его действия в поисковике Яндекс было найдено и удалено около 11,7 миллионов ссылок на пиратский контент.

В ведомстве отмечают, что это результат действенности договора, защищающего авторские права.

Также в Роскомнадзоре сообщили, что в рамках меморандума разработан законопроект, который в будущем позволит отслеживать пиратский контент и среди компаний, не подписавшие этот документ ранее.