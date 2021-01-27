Армения и Россия откроют воздушные границы c 1 февраля

Армения и Россия открывают воздушные границы. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Граждане Армении с 1 февраля смогут посещать Россию, воспользовавшись авиаперелетом.

Основным условием поездки является отрицательный тест на коронавирус. Об этом в среду на заседании правительства заявил премьер-министр Никол Пашинян.

"Стартует программа "Путешествую без COVID-19", по которой правительства Армении и РФ уже приняли решение", - передает слова Пашиняна РИА Новости.

Он отметил, что самолеты будут пребывать в конкретные аэропорты. Он отметил, что программа имеет пилотный характер. Так, совершить перелет можно будет с 1 февраля до 1 марта".

"Но, считаем, что она сработает, так как прошла предварительное испытание", - сказал премьер-министр.

Напомним, что ранее из-за распространившейся коронавирусной инфекции, многие страны мира закрыли авиамосты. Перелеты по основным направлениям из России не осуществлялись вплоть до 1 августа, после чего власти страны разрешили авиакомпаниям продавать билеты на перелет в Турцию, Великобританию, Танзанию и Швейцарию.

В данный момент авиамост с Великобританией снова закрыт из-за распространившегося в стране "британского штамма".