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Спорт

"Фиорентина" официально объявила о трансфере Кокорина на русском языке

Итальянский клуб сегодня вечером презентует новичка из "Спартака"
Евгений НЕСЫНЕвгений НЕСЫН
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Александр Кокорин раньше играл за "Спартак".

Александр Кокорин раньше играл за "Спартак".

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Рано утром в среду, 27 января, футбольный клуб "Фиорентина" объявил о завершении сделки по Александру Кокорину. Нападающего, который первую часть сезона провел в "Спартаке", итальянцы поприветствовали на русском языке.

- Добро пожаловать, Александр Кокорин, - говорится в сообщении на русском языке на официальных ресурсах "Фиорентины".

Как отмечается, сегодня вечером в 19:00 по московскому времени во Флоренции пройдет официальная презентация нового нападающего "Фиорентины". Она пройдет в соцсетях новой команды Александра Кокорина. Пока что же там показывают фото футболиста на фоне пустого стадиона во Флоренции.

Напомним, что Александр Кокорин после выхода из тюрьмы ушел из "Зенита" в аренду доигрывать прошлый сезон в составе "Сочи". А в августе 2020 года перешел в "Спартак" на правах свободного агента, то бишь бесплатно. За москвичей в этом сезоне во всех турнирах Кокорин провел 10 матчей, забил 2 гола.