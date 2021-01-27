На юго-западе Москвы загорелся автобус

В Москве на улице Наметкина загорелся автобус № т72, дорогу временно перекрыли

В среду, 27 января, на улице Намёткина около станции метро Новые Черёмушки загорелся автобус № т72. Водитель смог быстро остановить автобус и вывести из него всех пассажиров, сообщили в Департаменте транспорта.

Пожар произошёл в 9:10 по московскому времени, сейчас на месте происшествия работают оперативные службы. В пожаре никто не пострадал.

Расследовать причину возгорания автобуса будут совместно с производителем автобуса - компанией "Камаз".

После пожара на улице Намёткина перекрыли движение для транспорта. Автобусам, следующим по маршруту № т60, т72, 246, 555, 628 и С5, изменили направление.

Также в Дептрансе сообщили, что возгорание ликвидировали в 9:56. Движение на улице Намёткина уже восстановлено, а автобусы № т60, т72, 246, 555, 648 и С5 вернулись на свои привычные маршруты.