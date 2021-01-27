RT снял сериал о жизни мигрантов в России

RT запустил новый проект о жизни мигрантов. ФОТО: Zuma/TASS

Телеканал RT запустил новый проект о жизни мигрантов в России. YouTube-шоу получило название «Урюк и клюква».

«Мы хотим рассказать вам о параллельной России, там почти нет русских людей, а живут 8,5 млн мигрантов из Узбекистана, Таджикистана и Киргизии… Все это прям тут, можно сказать, в соседнем дворе, а мы и не знаем», — отмечают создатели проекта.

Первый выпуск шоу посвящен минорантам из Узбекистана. Во время съемок авторы проекта постарались понять, из чего же состоит «этот невидимый мигрантский мир», и почему узбечек не отпускают в Россию.

«Мы взяли камеру и пошли знакомиться, потому что, как выяснилось, Россия — это не только развесистая клюква, но еще и урюк», — рассказывают авторы проекта.

В съемках первой серии приняли участие популярная в Средней Азии актриса Зарина Низомиддинова, а также эксперт и социолог Анна Рочева.