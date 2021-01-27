В России хотят запретить иноагентам делать денежные переводы физлицам

Иноагентам хотят запретить делать денежные переводы физлицам Фото: Анастасия ОСИПОВА

В России могут запретить делать денежные переводы гражданам страны. С такой инициативой выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. Свое предложение он направил на имя главы МВД Владимира Колокольцева.

В своем обращении он напомнил, что некоторое время назад одна из НКО, выполняющая функцию иноагента, организовала уличные несанкционированные акции в российских городах.

«При этом в социальных сетях и средствах массовой информации представители данной организации распространяли информацию о том, что готовы компенсировать гражданам штрафы, полученные в результате совершения административных правонарушений на данных мероприятиях», — цитирует Орлова RT.

Таким образом, эксперт отметил, что в настоящее время иноагенты имеют возможность спонсировать административные нарушения граждан на средства, полученные из-за рубежа.

«В связи с этим прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в законодательство в части введения запрета для НКО, признанных иностранными агентами, совершать пожертвования или иные денежные переводы в адрес физических лиц», — заявил Орлов.

Напомним, несогласованные митинги состоялись в нескольких российских городах, в том числе, в Москве в минувшие выходные, передает телеканал «360».