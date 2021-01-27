В России выявили 17 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 17 741, это минимальное значение с 29 октября. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России за минувшие сутки зафиксировано 17 741 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. Это минимальное значение с 29 октября.

Среди новых заражённых у 10,3% не было никаких симптомов коронавируса. Новые заболевшие выявлены во всех 85 регионах России. Общее число заразившихся за всё время пандемии коронавируса увеличилось до 3,77 миллиона.

Наибольшее число заболевших сегодня выявили в Москве - 1 837 человек. Второе место занял Санкт-Петербург, где заболели коронавирусом ещё 1 813 человек, а третье - Московская область. Там зафиксировано 928 новых случаев заражения коронавирусом.

За сутки выписаться после лечения от коронавируса смогли ещё 27 992 человека. Скончались из-за заражения COVID-19 и сопутствующих заболеваний 594 человека. Всего за время пандемии коронавируса в России выздоровели 3,2 миллиона пациентов, а скончались 71 076 человек.