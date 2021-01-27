Врач-диетолог назвал курение привычкой, мешающей избавиться от жира на животе. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Врач-диетолог Айтор Санчес рассказал о привычке, которая мешает избавиться от жира на животе.

Он отметил, что привычка курить - не только является вредной, но может также стать причиной лишнего веса.

Курение способствует отложению жира на талии и вокруг внутренних органов. По мнению специалиста, этот тип набора веса наиболее опасен, поскольку повышает риск развития метаболических заболеваний, пишет Lavanguardia.

По словам врача-диетолога, у курящих плохо вырабатывается инсулин, что становится причиной увеличения сахара в крови. В сумме эти два фактора влияют на возникновение ожирения.

Айтор Санчес отметил, что многие курильщики боятся избавляться от пагубной привычки из-за страха растолстеть. Но он отметил, что набор веса в этом случае связан с попыткой заменить сигареты едой.