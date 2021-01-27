Пять военнослужащих пострадали при обрушении крыши в части в Можайске

В Можайске пятеро военнослужащих пострадали при обрушении крыши в части Фото: Иван ВИСЛОВ

В военной части в подмосковном Можайске обрушилась крыша. Пять человек пострадали. Источник в экстренных службах сообщил, что крыша обрушилась в курилке автопарка воинской части.

Все пострадавшие - военнослужащие по контракту, передаёт ТАСС. Источник агентства также сообщил, что у пострадавших, по предварительным данным, множественные переломы, трое из них в тяжёлом состоянии.

На месте работают экстренные службы и медики. По предварительным данным, на крыше скопилось много снега, и она обрушилась на военнослужащих.

Пресс-служба Западного военного округа сообщила, что в результате обрушения навеса в воинской части под Можайском четверо военных получили незначительные травмы.