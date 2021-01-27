Банк Хоум Кредит переводит сотрудников на постоянный гибридный режим работы

Речь идет о тысячах специалистов головного офиса в Москве и колл-центрах в Обнинске, Томске и Волгограде. Люди будут постоянно совмещать удаленку и работу в офисе. Это никак не скажется на зарплате или льготах – просто мы хотим сделать их жизнь лучше и удобнее.

Формат работы будет определяться в каждом подразделении с учетом мнения самих сотрудников. Например, в колл-центре около четверти перейдут на полностью удаленный режим, примерно половина будут совмещать удаленку и офис. Часть людей, это, в основном, новые сотрудники, будут работать только из офиса. Постепенно люди из третьей группы будут переходить в первую и вторую.

«Гибридный режим – это формат, который диктует новая реальность. Он важен для всех: и тех, кто уже работает в банке, и тех, кто только присматривается к нам как к работодателю. Мы в Хоуме оцениваем работу по ее эффективности. Поэтому если сотруднику лучше работается из дома – мы идем ему навстречу», — прокомментировал Дмитрий Пешнев-Подольский, председатель правления ООО Банка Хоум Кредит.

Банк Хоум Кредит объявил о переходе на гибридный режим летом 2020 года. После полугода работы в таком режиме в тестовом формате в банке решили сделать его постоянным. Несмотря на удаленную работу, эффективность сотрудников осталась по-прежнему высокой, а банку удалось достичь всех запланированных показателей.

Сейчас в Хоум Кредите вплотную заняты переходом на постоянный гибридный режим, который затрагивает работу банка на разных уровнях.

Это новый уровень корпоративной культуры, когда руководители и подчиненные работают с высоким доверием друг к другу и минимальным контролем. Кроме этого, в новых условиях нам необходимо вырабатывать новые форматы проведения встреч и организации бизнес-процессов.

В целом банку предстоят масштабные инвестиции в развитие цифровой инфраструктуры, безопасности и здоровья клиентов и сотрудников. Над этим работает большая кросс-функциональная команда.

«При этом мы не планируем отказываться от офиса. Но его назначение изменится. В новом формате он станет пространством для объединения единомышленников. Здесь будут коворкинги, кофейни, спортивные площадки. Люди смогут встречаться, общаться, обмениваться идеями. Мы создадим уникальное пространство, в котором каждый сможет проявить себя», - сказал Дмитрий Пешнев-Подольский.