Россиян предупредили о росте цен на электронику в 2021 году

Цены на электронику могут вырасти в 2021 году Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Россиян предупредили о росте цен на электронику. Это может произойти уже в ближайшее время из-за подорожания редких деталей на складах импортеров.

Компаниям приходится платить за услуги брокеров, которые находят остатки комплектующих по всему миру. Об этом «Известиям» рассказали исполнительный директор Ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) Иван Покровский.

По его мнению, в таких условиях разработчикам придется платить

в том числе и за создание нового дизайна своего продукта. Скажется и локальный дефицит, он тоже подтолкнет цены в сторону увеличения.

В настоящий момент больше всего ощущается нехватка микрочипов, которые управляют дисплеями.

- Такая же ситуация с чипсетами - это мобильные процессоры. И микрочипами для камер и модулями NFC, – отметил технический директор INOI Владимир Якушев.

В «АТБ Электроника» согласились, что проблема имеется. Ряд продавцов уже подняли компании на товары, многие комплектующие подросли в цене на 20–30%, а есть и те, которые подорожали на 50%.

Тем временем рубль несколько укрепился по отношению к иностранным валютам. Аналитики полагают, что в первой половине 2021 года российская валюта будет держаться на отметке 75-76 рублей за доллар, сообщает ФАН.