Пискарев пригласил гендиректора представительства TikTok в России в Госдуму для беседы

Гендиректора TikTok в России пригласили в Госдуму для беседы. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Гендиректор представительства социальной сети TikTok в России Сергей Соколов был приглашен в Государственную Думу для разговора в преддверии заседания комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных сторон во внутренние дела России.

Об этом сообщила пресс-служба главы комиссии Василия Пискарева.

«К данной компании у нас накопились вопросы, мы хотели бы обсудить их с главой представительства видеохостинга в России и наладить дальнейшее взаимодействие», — приводит пресс-служба его слова.

Напомним, что ранее Роскомнадзор привлек к ответственности шесть социальных сетей, действующих на территории РФ, за распространение призывов в сторону несовершеннолетних принять участие в несанкционированном митинге сторонников Алексея Навального, прошедшего 23 января. Представители соцсетей были вызваны для составления протокола.

По данным детского омбудсмена Анны Кузнецовой, на несанкционированных акциях 23 января были задержаны, а в скором времени отпущены, 300 несовершеннолетних граждан России.