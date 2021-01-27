Собянин сообщил о сокращении госпитализации больных коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ситуация с распространением коронавируса в Москве улучшается. Ежедневно фиксируется не более трех тысяч новых случаев заражения, сокращается госпитализация больных. Об этом 27 января заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Он также сообщил, что в столице свободно более 50% процентов коек в инфекционных больницах.

«Ситуация постепенно улучшается... Все основные подразделения по борьбе с COVID должны продолжать работать, но часть клиник мы уже будем выводить, потому что у нас сегодня практически двойной запас коечного фонда», - сказал мэр города во время осмотра нового здания подстанции скорой медпомощи в Коммунарке.

Снятие ряда ограничений в Москве произошло из-за надежной работы столичной медицинской системы. Но Сергей Собянин отметил, что риск заражения еще присутствует. Число больных в тяжелом состоянии по-прежнему высокое, несмотря на общее улучшение обстановки с коронавирусом в столице. Мэр призывает не расслабляться и продолжать борьбу.

Также Собянин сообщил, что с 27 января все рестораны, бары, клубы и предприятия сферы развлечений Москвы могут вернуться к стандартному режиму работы. Из-за спада пандемии власти Москвы полностью отменили ограничения на работу в ночное время.