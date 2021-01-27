Генеральная прокуратура рассказала о мерах борьбы с ростом цен на продовольственные товары

Состояние законности в сфере ценообразования на продукты питания контролируется Генеральной прокуратурой Российской Федерации Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генеральная прокуратура России противодействует нарушениям законов о ценообразовании на продовольственные товары, чтобы защитить права граждан в условиях пандемии коронавируса.

Генпрокуратура сообщила, что контролирует ситуацию на внутреннем рынке вместе с Федеральной антимонопольной службой, Министерством промышленности и торговли, Министерством сельского хозяйства и Министерством экономического развития. Каждую неделю Росстат передаёт в Генпрокуратуру оценку индекса потребительских цен. Также Генпрокуратура регулярно проводит надзорные мероприятия, чтобы предотвратить негативные социальные последствия.

Этими мерами ведомство смогло добиться снижения цен на продукты и предотвратить их рост во многих регионах.

Кроме того, Генпрокуратура проверила цены на сахарный песок и подсолнечное масло после того, как Минпромторг и Минсельхоз в конце 2020 года заключили соглашение с производителями и ретейлерами об ограничении цен на сахар и масло.