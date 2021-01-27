МИД РФ исключил размещение американских стратегических вооружений за пределами США. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков оценил возможность размещения американских стратегических наступательных вооружений за пределами США.

"Я исключаю возможность размещения американских стратегических наступательных вооружений за пределами национальных границ США. Это недопустимо положениями данного договора (СНВ-3)", - заявил Рябков, выступая на пленарном заседании Госдумы РФ.

Напомним, что ранее президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден в телефонном разговоре выразили удовлетворение обменом нотами о достижении договоренности по продлению договора СНВ.

Оба лидера поручили свои сотрудникам в ускоренном режиме подготовить документы для заключения договора.

Ранее Сергей Рябков отметил, что соглашение будет заключено на условиях Москвы.

После своего прихода к власти Джозеф Байден поспешил рассмотреть и предложить рассмотрение продление СНВ-3, чего не сделала администрация Трампа.