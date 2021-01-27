Путин оценил глобальную трансформацию в экономике, политике и соцсфере

Президент России Владимир Путин, выступая 27 января на форуме в Давосе, заявил, что трудно не заметить глобальной трансформации в экономике, политике, соцсфере, пандемия обострила проблемы дисбаланса, накопившиеся в мире.

"Действительно трудно не заметить коренных трансформаций в глобальной экономике, политике, социальной жизни, технологиях. Пандемия коронавируса, ставшая серьезным вызовом всему человечеству, подстегнула, ускорила структурные изменения, предпосылки для которых уже были достаточно давно сформированы", - сказал сказал глава государства.

Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию выступления президента.