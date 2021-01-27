В Турции задержаны 12 террористов ИГ*. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Минобороны Турции сообщило о задержании на границе с Сирией 12 террористов запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство" (ИГ)*, среди них пять россиян.

"На КПП в районе города Рейханлы провинции Хатай 31 декабря 2020 года были задержаны 12 человек, которые пытались попасть в нашу страну, незаконно перейдя границу (с Сирией). Из них пятеро граждане России, четверо – Узбекистана и трое – Киргизии. Установлено, что они являются членами террористической организации", - сказано в сообщении ведомства.

Один из задержанных числится в красном бюллетене Интерпола.

ИГ ("Исламское государство") - террористическая группировка запрещенная в РФ.

Напомним, ранее президент России поздравил главу Чечни Рамзана Кадырова с ликвидацией боевиков из банды Бютукаева. Так называемый, последний амир Чечни долго разыскивался и в Ингушетии, и в Чечне в рамках операции под эгидой НАКа.