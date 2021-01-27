Путин заявил о деградации системы глобальной безопасности

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Система глобальной безопасности в настоящее время начала деградировать. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин, отметив, что в мире множатся региональные конфликты, а также происходит ослабление международных институтов.

«Происходит ослабление международных институтов, множатся региональные конфликты, деградирует и система глобальной безопасности... Противоречия все-таки закручиваются, что называется, "по спирали"», - заявил российский лидер в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Путин напомнил, что неспособность и неготовность разрешать подобные проблемы по существу в XX веке привела к катастрофе в виде Второй мировой войны.

Как писал сайт kp.ru, в ходе своего выступления глава государства также заявил, что на сегодняшний день трудно не заметить глобальную трансформацию в экономике, политике, социальной сфере. По его словам, пандемия обострила проблемы дисбаланса, накопившиеся в мире.

Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию выступления президента.