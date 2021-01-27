Путин заявил, что Россия и Европа являются естественными партнерами

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Европа и Россия являются естественными партнерами с точки зрения экономики, а также развития техники, науки. Такое заявление российский лидер Владимир Путин сделал в ходе своего выступления на Давосе, отметив, что «любовь невозможна, если она декларируется с одной стороны», и поэтому «должна быть взаимной».

«Россия, будучи страной европейской культуры, будет побольше, чем вся Европа по территории. Я не буду перечислять все позитивное, что есть в Европе. Здесь важно только одно - нужно подходить к диалогу друг к другу по-честному, избавиться от фобий прошлого. Избавиться от проблем, которые достались из прошлых веков», - отметил глава государства.

Путин назвал сегодняшнюю ситуацию «явно ненормальной». Он напомнил, что ранее Гельмут Коль говорил о том, что если европейская цивилизация хочет сохраниться как культура, то Западная Европа и Россия должны быть вместе. Российский лидер призвал возвращаться к позитивной повестке дня.

«И если сможем подняться от проблем прошлого, то нас ждет, безусловно, позитивный этап наших отношений. Мы к этому готовы, хотим, стремимся», - добавил он