По какому принципу будут распределять российские вакцины от коронавируса, рассказал главный инфекционист Минздрава

Санкт-Петербург. На линии производства вакцины от коронавируса COVID-19 "Спутник V" на заводе в Стрельне. Фото: EPA/ANATOLY MALTSEV/ТАСС

На сегодня в России зарегистрированы две антиковидные вакцины - «Спутник V» Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи и «ЭпиВакКорона» новосибирского научного центра «Вектор». Также в Минздрав переданы документы для госрегистрации вакцины «КовиВак», созданной учеными Научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П.Чумакова.

- Все три вакцины, хоть и созданы по разным технологиям, но по своей антигенной нагрузке никаким образом не отличаются, - рассказал в интервью «Комсомольской правде» главный инфекционист Минздрава России, доктор медицинских наук Владимир Чуланов. По его словам, ни одна из этих прививок не несет в себе какую-то гигантскую вирусную нагрузку, значительно отличающуюся от того, с чем мы сталкиваемся повседневно.

Профессор Чуланов считает, что единственное существенное различие между отечественными вакцинами, которые есть сегодня - это показания для вакцинации старшего поколения. Единственная прививка, официально разрешенная на данный момент для людей в возрасте 60+, это «Спутник V». У «ЭпиВакКороны» еще не завершен этап исследований на старшей возрастной группе. А «КовиВак» пока в принципе не зарегистрирована. Ожидается, что процедура будет пройдена 16 февраля, а затем начнутся исследования на добровольцах старшего возраста.

Как сообщил председатель правительства Михаил Мишустин, массовое производство новосибирской вакцины начнется уже в феврале. И «в ближайший месяц» (по всей видимости, тоже февраль) в гражданском обороте появятся и первые партии «КовиВака». Специалисты отмечают, что у россиян в этом году вряд ли будет возможность выбирать ту или иную вакцину от ковида. Главный инфекционист Минздрава на вопрос о распределении разных прививок подтвердил: «Я думаю, что будет единый пул вакцин, которые станут распределяться в зависимости от потребности региона. Самое главное для нас с вами – это доступность вакцины».

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Как будет решаться вопрос о распределении разных вакцин и о многом другом авторитетный эксперт Владимир Чуланов рассказал для читателей «Комсомолки» (подробности).