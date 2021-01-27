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Коронавирус Covid-19

Главный инфекционист Минздрава объяснил, почему вакцинированные от коронавируса могут быть заразны для окружающих

Прививка не повод перестать носить маску, подчеркнул профессор Владимир Чуланов
Анна ДОБРЮХААнна ДОБРЮХА
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Главная цель прививок - предотвратить тяжелые осложнения и летальные исходы болезни.

Главная цель прививок - предотвратить тяжелые осложнения и летальные исходы болезни.

Фото: Мария ЛЕНЦ

В России с 18 января идет массовая кампания по вакцинации от коронавируса. В то же время Роспотребнадзор не отменяет требования обязательно носить маски в общественных местах. Для вакцинированных исключения не делается. Почему, объяснил главный инфекционист Минздрава России, доктор медицинских наук Владимир Чуланов в интервью «Комсомольской правде».

Вакцинация не дает 100%-ной защиты от инфекции, напомнил эксперт. Главная цель прививок - предотвратить тяжелые осложнения и летальные исходы болезни. При этом, естественно, вакцина никак не может защитить от самой встречи с вирусом, если человек контактирует с зараженными людьми (напомним, в нашей стране процент вакцинированных пока очень маленький).

- Если у вакцинированного человека происходит тесный контакт с инфицированным, то какое-то количество вируса попадает на слизистую оболочку верхних дыхательных путей, - рассказал профессор Чуланов. После этого в течение некоторого времени такой человек может сам быть источником вируса и заражать окружающих. Хотя, он лично, скорее всего, не заболеет (или перенесет болезнь быстро и в легкой форме), потому что при попадании вирусных частиц в кровь они будут обезврежены поствакцинным иммунитетом.

Поскольку выделение вирусных частиц из носа и рта у привитых людей возможно, то отказываться от масочного режима преждевременно, отмечает врач. Такой режим следует сохранять, пока у нас не появится массовая иммунная прослойка, то есть не менее 60% населения, имеющего иммунитет, считают в Роспотребнадзоре.

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