Путин назвал продление СНВ-3 "шагом в правильном направлении". Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин, выступая на международном форуме в Давосе 27 января, оценил продление договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) на пять лет. Президент назвал соглашение с США "шагом в правильном направлении"

Он отметил, что региональные конфликты в мире множатся, деградирует система глобальной безопасности.

"Клаус (Шваб, президент ВЭФ) сейчас упомянул о вчерашнем моем разговоре с президентом США и о продлении Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений. Безусловно, это шаг в правильном направлении", - сказал Путин.

Сайт kp.ru вел прямую онлайн-трансляцию выступления президента России.

Напомним, ранее Совфед ратифицировал соглашение о продлении СНВ-3 на пять лет. Срок действия предыдущего договора истекает 5 февраля.

Во вторник, в телефонном разговоре президенты США и РФ одобрили содержание нот, подготовленных для утверждения и подписания договора по СНВ-3.