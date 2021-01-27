Александра Шаляпина не будут кремировать вопреки его воле Фото: СОЦСЕТИ

Семья стендап-комика Александра Шаляпина решила отказаться от кремации. Ранее обсуждалось, что мужчина хотел, чтобы его именно кремировали.

Прощание с Шаляпиным пройдет 28 января, в 12:00 дня на Троекуровском кладбище. В окружении комика рассказали, что было решено после провести похороны.

Собеседник ФАН отметил, что будучи живым Александр настаивал, что в случае его смерти нужно провести кремацию, а не устраивать традиционные похороны.

Александр Шаляпин умер в Москве, ему был 41 год. Мужчина свел счеты с жизнью из-за затянувшейся депрессии и проблемами с алкоголем.

Жена погибшего рассказал, что ее муж на протяжении 20 лет злоупотреблял спиртными напитками, а после этого семь лет находился на лечении в клинике в Белгороде. Правоохранительные органы в настоящее время проводят проверку.