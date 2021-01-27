Песков сообщил, что термины России и США по ситуации на Украине расходятся

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Разница в изложении Москвой и Вашингтоном беседы президентов России и США, Владимира Путина и Джо Байдена по Украине говорит о серьезных разногласиях. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отметив, что, несмотря на это есть готовность к диалогу.

«Использованные фразы именно отражают позицию сторон, и, конечно, разница в изложении говорит о серьезных разногласиях на этот счет, но главное, что имеется - готовность продолжать диалог для обсуждения этих разногласий», - заявил представитель Кремля, комментируя вопрос о том, какое решение приняли стороны по украинскому вопросу, а также какая терминология использовалась во время переговоров.

Дело в том, что, комментируя телефонный разговор Байдена и Путина, который состоялся во вторник, 26 января, Кремль писал о «внутриукраинском конфликте», а Белый дом заявлял «о российской агрессии».