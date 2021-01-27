На Украине возбуждено дело против Джо Байдена

Судя по аудиозаписям, Байден в 2016 году заставил Порошенко снять с должности генпрокурора Фото: REUTERS

Два новых производства открыты на Украине против бывшего президента страны Петра Порошенко и действующего президента США Джозефа Байдена. Игорь Головань, адвокат экс-лидера Украины, заявил, что оба обвиняемых проходят по делам о вмешательстве в рабочие процессы бывшего генпрокурора страны Виктора Шокина.

«Уже 22 января, через два дня после инаугурации президента Соединенных Штатов, было зарегистрировано два новых уголовных производства, касающихся якобы вмешательства в деятельность бывшего генерального прокурора Украины Шокина со стороны пятого президента Украины Порошенко и нынешнего президента Соединенных Штатов Байдена» - цитирует слова Голованя телеканал «Прямой».

Адвокат утверждает, что инициатором возбуждения дела стал депутат Верховной рады Андрей Деркач. Именно после его заявления были возбуждены уголовные дела. По мнению Голованя, такими действиями он пытается негативно окрасить стратегическое партнерство между Украиной и США.

Деркач ранее выложил в Сеть четыре записи телефонных разговоров бывшего президента Украины и Джо Байдена. Он утверждает, что эта информация свидетельствует о международной коррупции и госизмене. Судя по аудиозаписям, Байден в 2016 году заставил Порошенко снять с должности Шокина, напоминая про кредит на 1 млрд долларов. Бывший генпрокурор в то время занимался делом сына Байдена, он полагал, что Байден-младший замешан в крупных коррупционных схемах в составе совета директоров украинской газодобывающей компании Burisma.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как Байден Украиной «рулил»: Опубликованы записи переговоров Порошенко с бывшим вице-президентом США

В любой нормальной стране обнародованные аудио стали бы поводом для уголовного преследования за госизмену (подробности).