Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Экономика

Путин назвал четыре приоритета для развития современной экономики

Российский лидер отметил, что приоритеты должны быть построены вокруг человека, его семьи
Елена ГИЛЬМАНОВА
Комментарии (3)Комментарии (3)
Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин назвал четыре основных приоритета для развития современной экономики. По его словам, первым делом должны обращать внимание на качественное жилье, достойные зарплату и пенсию, а также хорошую медицину и образование.

«Наши приоритеты построены вокруг человека, его семьи. Направлены на демографическое развитие и сбережение народа, на повышение благополучия людей, защиту их здоровья», - отметил российский лидер в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Путин заявил, что сегодня существующие модели и инструменты экономического развития переживают кризис, и усиливается социальное расслоение. По его словам, это «вызывает резкую поляризацию общественных взглядов, провоцирует рост популизма, правого и левого радикализма», а также обострение внутриполитических процессов, в том числе в ведущих странах мира.

Глава государства подчеркнул, что в настоящий момент необходимо восстановить экономику, сделать ее развитие долгосрочным и устойчивым.