Путин назвал четыре приоритета для развития современной экономики

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин назвал четыре основных приоритета для развития современной экономики. По его словам, первым делом должны обращать внимание на качественное жилье, достойные зарплату и пенсию, а также хорошую медицину и образование.

«Наши приоритеты построены вокруг человека, его семьи. Направлены на демографическое развитие и сбережение народа, на повышение благополучия людей, защиту их здоровья», - отметил российский лидер в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Путин заявил, что сегодня существующие модели и инструменты экономического развития переживают кризис, и усиливается социальное расслоение. По его словам, это «вызывает резкую поляризацию общественных взглядов, провоцирует рост популизма, правого и левого радикализма», а также обострение внутриполитических процессов, в том числе в ведущих странах мира.

Глава государства подчеркнул, что в настоящий момент необходимо восстановить экономику, сделать ее развитие долгосрочным и устойчивым.