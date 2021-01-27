В Польше заметили «признаки шизофрении» в политике Байдена Фото: REUTERS

Возвращение Вашингтона к тесному сотрудничеству с Берлином, а также преобладание пропаганды и идеологии во внешней политике США, вызывает тревогу в Польше. Такое мнение высказал ректор Ягеллонского колледжа, профессор-американист Гжегож Бурский.

По его мнению, такой курс может привести к завершению строительства трубопровода «Северный пото-2», что является «признаками шизофрении» в политике нового президента США Джо Байдена.

«Это, конечно, проявление шизофрении, поскольку, с одной стороны, мы слышим о негодовании из-за того, что Германия строит газопровод вместе с Россией и хочет обеспечить себе альтернативу. С другой стороны, он (Байден) приглашает Германию к сотрудничеству», - отметил профессор.

Бурский также считает, что более крепкие отношения Вашингтона и Берлина приведут к улучшению контактов между США и Россией.

Напомним, ранее в Белом доме сообщили, что Байден считает «Северный поток-2» «плохой сделкой для Европы», и намерен в скором времени изучить санкции, введенные против проекта.