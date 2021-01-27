Ученые прогнозируют рост случаев болезней сердца из-за пандемии коронавируса

Ученые прогнозируют увеличение случаев болезней сердца из-за пандемии коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В ближайшие годы заметно вырастет количество болезней сердца и смертей от них. Причиной тому пандемия коронавируса. Такой прогноз сделали ученые из США.

- Пандемия коронавируса унесла огромное число жизней людей по всему миру, и ковид, по всей видимости, вошел в тройку самых распространенных причин смерти в 2020 году. Мы предполагаем, что пандемия продолжит напрямую и косвенно влиять на частоту развития болезней сердца и сосудов в ближайшие несколько лет, - объясняет профессор Салим Вирани. Его слова приводит пресс-служба Американской ассоциации изучения сердца.

По его словам, еще в первые недели после появления COVID-19 медики заметили, что инфекция гораздо чаще поражает людей с диабетом, ожирением и хроническими болезнями сердца. По подсчетам врачей, проблемы с сердцем повышают риск смерти от коронавируса в четыре раза.

Вирани отметил, что COVID-19 может проникать в определенные клетки сердца и сосудов и нарушать их нормальную работу.

Ранее сайт kp.ru писал о том, с какими жалобами чаще всего обращаются пациенты после COVID-19. На первом месте слабость, на которую жалуются 45%. Чуть реже, в 30% случаев, пациенты жалуются на травмирующие воспоминания о тяжелых днях болезни.