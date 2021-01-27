МИД РФ: ситуация с Навальным ставит под сомнение выстраивание диалога с Евросоюзом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ситуация с Алексеем Навальным поставила под сомнение саму возможность выстраивания дальнейшего деляга России с Евросоюзом. Такое заявление сделали в Министерстве иностранных дел РФ.

Как отмечается в комментарии, распространённом ведомстве, Брюссель в пошлом году продолжил санкционную политику, «подвергая россиян и бизнес противоправным ограничениям».

«Вмешивались во внутренние дела союзной нам Белоруссии. Апогеем недружественных шагов стали действия в связи с так называемым отравлением Алексея Навального, что поставило под сомнение саму возможность выстраивания дальнейшего взаимодействия с Евросоюзом», - говорится в заявлении министерства

Как уточнили в комментарии, Москва при выстраивании дальнейших отношений с Брюсселем не намерена «вставить в позу обиженных», а также разрывать оставшиеся каналы диалога. Подчеркивается, что российская сторона в полной мере осознает «объективную востребованность терпеливой работы» для выстраивания «равноправного и взаимоуважительного сотрудничества» с Европейским союзом. «Разумеется, когда он будет к этому готов», - добавили во внешнеполитическом ведомстве.