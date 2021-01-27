Фильм о Джеймсе Бонде отложен из-за смартфонов Nokia

Выпуск фильма был запланирован на весну 2019 года, однако из-за сложностей с режиссером был перенесен на 2020 год. Пандемия коронавируса внесла свои коррективы, премьеру снова отменили

Руководители последней части Джеймса Бонда «Не время умирать» вынуждены снова перенести дату выхода фильма в прокат. Съемки ключевых сцен придется повторить, так как техника супершпиона бренда Nokia уже устарела. Премьера перенесена в третий раз за два года.

Франшиза фильмов об агенте 007 имеет свой список спонсорских смартфонов и гаджетов, которые необходимо использовать в ленте. Одним из спонсоров выступает финский производитель техники Nokia. Главный герой должен был использовать смартфон Nokia 8.3 5G в последней части бондианы.

Выпуск фильма был запланирован на весну 2019 года, однако из-за сложностей с режиссером был перенесен на 2020 год. Пандемия коронавируса внесла свои коррективы, премьеру снова отменили. Сейчас стало известно о новом переносе релиза на октябрь 2021 года, сообщает издание The Sun.

Представители финской компании заявили, что после почти двухлетних задержек представленные модели смартфонов сильно устарели. Рекламный партнер пожелал переснять сцены с использованием товаров их бренда, чтобы заменить технику актуальными моделями.