Россияне в январе увеличили траты на хлеб, муку и гречку Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С 1 по 25 января траты россиян на базовые продукты питания увеличились на 1,5 - 4 процента по сравнению с декабрем. Такие данные приводятся в исследовании крупнейшего в России оператора фискальных данных «Платформа ОФД»

Как передает РИА Новости, согласно данным исследования, чек по хлебу по сравнению с декабрем вырос на 4 процента до 29 рублей, при этом к январю прошлого года рост стоимости составил 11,5 процента.

Расходы по пшеничной муке и подсолнечному маслу выросли на 3 процента к декабрю. Таким образом, масло стало стоить в среднем 107 рублей, что на 47 процентов дороже к уровню января 2020 года. Мука подорожала до 71 рубля – на 25 процентов к уровню прошлого года.

Рост отмечен и по стоимости гречки, которая подорожала на 1,5 процента к декабрю, до 67 рублей (+26 процента к январю 2020 года).

При этом сахар-песок подешевел по сравнению с декабрем. Его стоимость упала на 4 процента - до 52 рублей. Однако в сравнении с прошлым годом товар стал дороже на 68 процентов.

Напомним, ранее в Минсельхоз России заявили, что не ожидают возникновения дефицита каких-либо продуктов в стране, а также не обсуждает дополнительные ограничения для стабилизации цен на продукты.