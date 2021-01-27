Роскомнадзор оштрафует соцсети за неудаление призывов к детям на акции 23 января Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Социальные сети Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассники», а также видеохостинг YouTube оштрафуют за неудаление призывов к детям на несанкционированные акции 23 января. Об этом сообщил Роскомнадзор.

Ведомство напомнило соцсетям, что в следующий раз им может грозить штраф до 10 процентов годовой выручки. По новому закону о социальных сетях только первый штраф за неудаление запрещенной информации ограничен 4 миллионами рублей.

Роскомнадзор уточнил, что, несмотря на уведомление ведомства и требование Генпрокуратуры, интернет-платформы своевременно не удалили в общей сложности около 170 противоправных призывов. Административные штрафы будут в размере от 800 тысяч до 4 миллионов рублей.

Напомним, перед акциями Роскомнадзор сообщил, что по требованию ведомства и Генеральной прокуратуры РФ и социальные сети начали удалять призывы к детям участвовать в незаконных массовых акциях. По их данным, TikTok, в котором было отмечено больше всего призывов, удалил 38 процентов информации, вовлекающей несовершеннолетних в противоправные действия, ВКонтакте и YouTube пресекли распространение 50 процентов подобных сообщений, Instagram - 17 процентов.