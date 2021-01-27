Американские СМИ назвали основную цель разговора Байдена и Путина

National Interest назвал цель звонка Байдена Путину. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американские СМИ назвали цель звонка главы Белого дома Джо Байдена российскому президенту Владимиру Путину.

Автор издания The National Interest обратил внимание на различия в официальной информации Кремля и Белого дома о содержании телефонного разговора президентов.

Так, Вашингтон, согласно основным новостям Запада, перечисляет "претензии" к Москве, а российская сторона акцентирует внимание на дружественном диалоге по вопросам экономики и пандемии коронавируса, а также перспективы ядерного соглашения с Ираном.

Автор считает, что Россия настроена на деловую дискуссию, итогом которой станут компромиссы и взаимовыгодные обмены. Администрация Байдена, скорее всего, хочет добиться от Москвы определенных условий до начала нормализации российско-американских отношений.

Основной целью телефонного звонка из США было "прощупывание почвы", считает колумнист.

"Неважно, является ли очередность этого звонка признанием важности Путина в мировых делах, или это сигнал о новом сплочении западного альянса после ухода Трампа. Главное в том, что Байден напрямую поговорил с Путиным", — пишет автор статьи.

Он считает, что таким образом Байден присматривается к Путину.

Кроме вопроса о продлении соглашения СНВ-3, никаких других решений в этом разговоре не было принято, считает колумнист.

Напомним, что во вторник прошел телефонный разговор президентов РФ и США. Владимир Путин и Джозеф Байден отметили прогресс и удовлетворенность совместным решением продлить СНВ-3 еще на пять лет.