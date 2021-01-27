В России вырос спрос на отдых в санаториях

Россияне стали чаще отдыхать в санаториях. Фото pixabay.com

Загрузка российских санаториев в период новогодних каникул превысила 90%. Правда, в первую очередь это коснулось известных курортов, однако, как отметили представители туриндустрии, спрос начал расти и на лечебно-профилактический отдых в менее популярных среди туристов регионах.

Наибольшим спросом на Новый год у россиян пользовались санатории, расположенные в Краснодарском крае, в частности, в Анапе. Активно принимали гостей санатории Кавказских Минеральных Вод, Белокурихи, Башкирии, Курортного района Санкт-Петербурга.

Крымские санатории были заполнены в среднем на 80%. Как отметил медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма Михаил Данилов, особое внимание россияне уделяли учреждениям, обладающим какой-либо уникальной особенностью, к примеру, расположенным на морском побережье или рядом с целебным источником, передает «Российская газета».

Добавим, ВОЗ рекомендует продолжать лечение всем, кто перенес коронавирус и столкнулся с так называемым «постковидным синдром»: постоянной усталостью, остаточным кашлем, непереносимостью физической нагрузки. Таким гражданам рекомендовано пройти курс реабилитации или посетить санаторий.