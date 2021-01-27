Причина смерти Юрия Лахина: актер болел коронавирусом

Юрий Лахин снялся в телефильме "Ликвидация" Фото: кадр из фильма

Причиной смерти Юрия Лахина стал коронавирус. Об этом журналистам сообщила близкий друг семьи, актриса Ольга Битюцкая.

Она рассказала, что узнала о смерти народного артиста РСФСР от его жены Елены. Юрий Лахин был госпитализирован в одну из московских больниц.

- Осложнения на лёгкие - и, к сожалению, не смогли его спасти. Большая беда, огромная, потому что человек и актёр большого масштаба, во многом не реализованный, ушёл. И для нас это, для друзей, просто огромная потеря, — рассказала актриса Лайфу.

Напомним, ранее стало известно о смерти актёра. Об этом в своей социальной сети сообщил директор и художественный руководитель "Коляда-театра" в Екатеринбурге Николай Коляда.

Юрий Лахин родился 23 июля 1952 года в Запорожье. После окончания школы он поступит в театральное училище в Свердловске. После его его окончания он поступил Свердловский академический театр драмы. Позднее Лахин уехал в Москву и был принят на работу в Театр на Покровке, а после - в театр "Сатирикон".