Врач рассказала, когда нужно сдавать тест на антитела Фото: Мария ЛЕНЦ

Главный врач московской городской поликлиники №2 Наталья Шиндряева уточнила, когда необходимо сдавать тест на антитела.

Специалист объяснила, что ИФА является методом, позволяющим определить уровень иммуноглобулинов M и G у человека. Так повышение концентрации M говорит о наличии заболевания, G является показателем перенесённой болезни.

Шиндряева сообщила, что ИФА имеет значение для оценки состояния иммунитета после болезни. По ее словам, сдавать тест на антитела необходимо, если человек переболел и ему необходимо узнать свой уровень защиты, или в том случае, когда неизвестно, сталкивался ли он с вирусом.

«Результаты исследования позволят человеку с низким уровнем антител принять решение и вакцинироваться, с высоким - стать донором плазмы», - приводит ее слова «Вечерняя Москва».