Подростки в прямом эфире убили девочку ради лайков Фото: REUTERS

Насилие в сети уже перестало быть чем-то особенным. Очередной вопиющий случай произошел в штате Луизиана, США.

Четырех несовершеннолетних девочек обвинили в убийстве подростка. Все произошедшее они транслировали в Facebook и Instagram. В эфире было слышно, как одна из девушек хвасталась тем, что ударила девочку ножом в самое сердце. От полученных ранений та скончалась в одной из местных больниц, пишет The Daily Dot.

Полиция арестовала четырех подростков в возрасте от 12 до 14 лет. Сейчас они находятся в центре временного содержания несовершеннолетних.

Это далеко не первый случай насилия в сети. В конце декабря подобный инцидент произошел в Испании. Подростки несколько часов пытали взрослого мужчину в прямом эфире. Дошло до того, что они даже угрожали его убить. Благо, один из зрителей стрима вызвал полицию. В тот же день подростков арестовали.