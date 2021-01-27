МИД РФ: Против Минска и Москвы развязали информационную войну

Против Минска и Москвы развязали информационную войну, считают в МИД. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

МИД РФ заявляет, что против Минска и Москвы развязана информационная война, в которой активно используют методы манипулирования общественным мнением. Это сделано в целях радикализации протестных выступлений.

"Не сомневаемся, что мудрый белорусский народ сможет противостоять этому вмешательству и давлению извне, самостоятельно определит собственное будущее и разберется, кто ему подлинный друг и "всесезонный" союзник, а кто готов легко пожертвовать его благополучием и стабильностью в погоне за геополитической выгодой", - передает РИА Новости заявление российского ведомства.

Напомним, что речь идет о протестах, вспыхнувших после президентских выборов в Белоруссии. Тогда тысячи людей, несогласных с результатами голосования, вышли на улицы городов Республики. Мирные демонстрации превратились в столкновения с силовиками.

Стоит отметить, что митинги оппозиции, лидером которой является проигравшая на выборах Светлана Тихановская, в Белоруссии собираются до сих пор по выходным, но уже не имеют первоначальной силы. Президент Белоруссии Александр Лукашенко говорил ранее, что, по его мнению, протесты в стране организованы извне.