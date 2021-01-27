Роспотребнадзор рассказал, что делать заболевшим коронавирусом после первой прививки Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Гражданам, которые заболели коронавирусной инфекцией после первой прививки от этого вируса, не надо ставить второй компонент вакцины. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Как уточнила доктор медицинских наук, заведующий клиническим отделом инфекционной патологии ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Жанна Понежева, данное правило касается двух вакцин, зарегистрированных в нашей стране

«Переболевшие пациенты не вакцинируются от COVID-19 ни "Спутником V", ни "ЭпиВакКороной"», - рассказала эксперт в ходе онлайн-семинаре «COVID-19: новый вызов человечеству».

Напомним, ранее вице-премьер России Татьяна Голикова посоветовала переболевшим коронавирусной инфекцией не делать прививку от заболевания, даже если уровень антител начал снижаться или близок к нулю. По ее словам, клеточный иммунитет, вероятнее всего, сохраняется и сможет защитить организм в случае повторной встречи с коронавирусом.