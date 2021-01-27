МВД: В четырех городах РФ заведены дела о блокировании дорог 23 января

В четырех городах РФ заведены дела о блокировании дорог 23 января. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что по факту блокирования дорог 23 января на несанкционированных акциях протеста сторонников Алексея Навального в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке и Ижевске заведено несколько дел о приведении в негодность транспортных средств или путей сообщения.

"Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело в отношении группы лиц, участвовавших в несогласованной акции, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 267 УК Российской Федерации", - передает слова Волк РИА Новости.

Следствие считает, что митингующие умышленно преграждали дорогу общественному транспорту и транспорту спецслужб на улицах Москвы.

Такие же дела возбуждены в Санкт-Петербурге, Владивостоке и Ижевске, где сторонники Навального "вышли на проезжую часть и преградили путь транспорту, вынудив водителя применить экстренное торможение", тем самым создали риски для жизни людей.

Напомним, что 23 января, несмотря на предостережения Роскомнадзора и СК РФ, во многих городах России прошли несогласованные акции сторонников Навального.

По предварительным данным в Москве на улицы города вышли 4 тысячи человек.