В квартиру Алексея Навального в Москве пришли с обысками Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Директор включённого Минюстом в список ионогенов Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)* Иван Жданов заявил, что в квартире блогера Алексея Навального и его жены Юлии проходят обыски.

«В Марьино в квартиру Алексея Навального пришли с обыском. Много "тяжелых" в масках... У Юлии Навальной в квартире на Автозаводской тоже обыск», - сообщил он на своей странице в Twitter.

По его данным, все обыски проводит Министерство внутренних дел России в рамках статьи 236 УК РФ о нарушение санитарно-эпидемиологических правил.

Позже юрист ФБК* Любовь Соболь заявила, что обыски проводят и в студии «Навальный LIVE». На своей странице в Twitter, она сообщила, что находится внутри студии. Через некоторое время Жданов заявил, что обыск проводится также и в офисе ФБК*.

Напомним, Навальный вернулся в Россию 17 января, и был задержан в аэропорту. Как сообщили в ФСИН, он был задержан как объявленный в розыск за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденный. Химкинский суд отправил блогера под стражу на 30 суток

* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включен Минюстом в список иноагентов