Россияне не готовы вернуться к правильному питанию после новогодних каникул Фото: Shutterstock

Россияне никак не могут вернуться к правильному питанию после новогодних каникул. В ноябре-декабре прошлого года они гораздо охотнее покупали продукты здорового питания, нежели в январе. К такому выводу пришли аналитики сервиса доставки СберМаркет.

По их данным, в январе россияне охладели не только к традиционным продуктам здорового питания, но и к овощам. Свежий салат, авокадо и огурцы стали покупать на 20% меньше. Скорее всего, это связано с тем, что в ноябре-декабре многие хотели привести себя в форму перед праздниками.

- Новогодние каникулы продолжительные, и соблазн питаться жирной, калорийной и нездоровой пищей преследует нас еще некоторое время. Тем более, если человек достиг цели снижения веса, то часто он позволяет себе не совсем здоровую пищу. Такая тенденция не полезна ни для здоровья, ни для фигуры, - рассказывает диетолог сервиса СберЗдоровье Маргарита Макуха.

При этом, россияне постепенно снижают потребление очевидно вредных продуктов: сладкой газировки, шоколада и чипсов. Количество таких покупок сократилось на 56%.

По данным на январь 2021 года средняя стоимость корзины с продуктами здорового питания на месяц составляет 3360 рублей. Сюда входят овсянка, греча, бурый рис, булгур, овощи (салат, брокколи, авокадо, огурцы, помидоры, кабачки), рыба (палтус, лосось, тунец), филе куриное, яйца, хлеб из цельнозерновой муки, молоко и творог менее 2% жирности и оливковое масло.