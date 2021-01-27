Ученые назвали профессии с самым высоким риском смерти от коронавируса Фото: REUTERS

Ученые Калифорнийского университета назвали профессии с самым высоким риском смерти от коронавирусной инфекции.

В исследовании, опубликованном на портале препринтов Medrxiv, отмечается, что многое зависит от того, какую вирусную нагрузку получает человек, поэтому среди медиков, постоянно контактирующих с инфицированными, вероятность летального исхода самая высокая. Отмечается, что это распространяется даже в возрастной группе до 45 лет.

В ходе исследования, которое провели в Калифорнии с марта по октябрь 2020 года, было также установлено, что среди работников пищевой промышленности и сельского хозяйства показатель смертности вырос на 39 процентов, среди служащих транспорта и логистики - на 28 процентов, среди рабочих на производстве - на 23 процента.

Уточняется, что в целом за рассмотренный период уровень смертность населения трудоспособного возраста Калифорнии выросла на 22 процента.

Напомним, ранее ученые объяснили более высокую смертность от коронавируса у мужчин. Установлено, что смертность от COVID-19 у мужчин примерно в 1,7 раза выше, чем у женщин