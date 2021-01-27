Четверть компаний Москвы решили вернуться в офис после снятия ограничений

Лишь 25% работодателей готовы вернуть весь персонал к работе в оффлане Фото: Евгения ГУСЕВА

После снятия ограничений об обязательном выводе 30% сотрудников на удаленный режим работы, не все московские компании готовы выйти в офис. Лишь 25% работодателей готовы вернуть весь персонал к работе в оффлане. Другие компании не готовы выходить в офис или планируют частичный вывод сотрудников с удаленки.

Вернуть часть сотрудников на территорию работодателя готовы 34% предприятий. Около 32% работодателей решили сохранить удаленную работу, даже после отмены ограничений. Не смогли принять окончательное решение о формате работы 9% компаний.

Результаты исследования предоставили kp.ru эксперты сервиса по подбору работы Superjob, которые провели опрос 200 организаций в Москве, работавших дистанционно во время пандемии.

Московские власти во главе с мэром города Сергеем Собяниным смягчили обязательные ограничения для работодателей 27 января. Сохранение 30% сотрудников на удаленке теперь несет рекомендательный характер.