Билл Гейтс считает, что следующая пандемия будет в десять раз хуже

Билл Гейтс Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Основатель Microsoft и мультимиллиардер Билл Гейтс полагает, что мир не готов к следующей пандемии, которая, по его мнению, может быть в десять раз хуже пандемии коронавирусной инфекции.

«Мы не готовы к следующей пандемии …Эта пандемия ужасна, но будущая пандемия может быть в десять раз хуже - приводит слова основателя Microsoft немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

Тем не менее, Гейтс выразил надежду, что через два года ситуация изменится. «Я надеюсь, что через два года ситуация будет выглядеть иначе. Вакцины, тесты, медикаменты, эпидемиология, мониторинг – есть много того, что можно сделать», - отметил он

По его словам, коронавирус уже стал частью повседневной жизни в той же степени, что и природные катастрофы, такие как землетрясения и торнадо, а также изменение климата. Он призвал правительства стран мира защищать граждан от этих событий. «Уже во время этой пандемии ощущалась бы большая разница, если бы подготовка была немного лучше», - подчеркнул основатель Microsoft.

Гейтс добавил, что лучшие возможности диагностики позволили бы быстрее выявлять заболевших и значительно снизить количество летальных исходов, и призвал извлечь из этого урок.

Напомним, ране Гейтс предупредил о начале новой пандемии в мире. По его мнению, уровень вакцинации от других заболеваний в мире во время пандемии COVID-19 снизился на 14 процентов, «сведя на нет прогресс, который достигался в предыдущие 20 лет».